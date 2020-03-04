Участок трассы Салехард-Надым закрыли из-за метели
Ямальцам рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов
Участок трассы Салехард-Надым закрыли из-за метели Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Участок трассы Салехард-Надым временно закрыт, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ямальцам рекомендуют 4 марта воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов в связи с ухудшением погодных условий. В районе трассы порывы ветра до 21 метров в секунду, местами нулевая видимость.
- Движение по участку автодороги Салехард-Надым км 1241-1291 (от перекрестка на п. Аксарка до конца асфальтобетонного покрытия временно закрыто, - уточнили в ведомстве.
В 13.00 выставлен наряд ГИБДД. Подрядная организация проводит расчистку дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU