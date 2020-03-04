Юные дипломаты Ямала посетят отделение ООН в Вене

4 Март 2020 2020-03-04T13:04:10+03:00

Школьники должны продемонстрировать свои способности на двух языках

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Ямальские школьники из клубов юных дипломатов, победившие в конкурсе, поедут в Вену. В столице Австрии северяне примут участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию образования ООН.

Конкурсный отбор среди школьников проводит департамент внешних связей ЯНАО. В недельную зарубежную поездку восемь финалистов отправятся 26 апреля.

Отбор проходит в два этапа: заочный и очный. На первом этапе юным дипломатам необходимо представить письменную работу «Мои прадеды в Великой Отечественной войне» на английском и русском языках.

На втором школьники должны выступить на круглом столе по теме «Поддержание и укрепление международного мира и безопасности». Дискуссия будет вестись также на двух языках.

Клубы юных дипломатов действуют в Салехарде c 2017 года и в Лабытнанги с 2018. В 2020 дипломатические клубы открылись в посёлке Харп Приуральского района и в Новом Уренгое.

Задачи клубов – воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, сотрудничества и толерантности, развитие интеллектуально-творческого потенциала и профориентация молодёжи в сфере международных отношений и дипломатии.

ПО итогам прошлогоднего конкурса четыре победителя из Салехарда и Лабытнанги посетили Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, познакомились с работой Постоянного Представительства РФ при ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU