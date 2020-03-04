Лабытнанский «КотоПес» нарушает санитарные нормы

4 Март 2020 2020-03-04T12:48:32+03:00

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В Лабытнанги новый приют для безнадзорных животных «КотоПес» проверила прокуратура. Напомним, он открылся в начале года органами местного самоуправления и передан в безвозмездное пользование общественной организации «Ковчег». В приют принимаются бездомные животные, которых отлавливает специализированная организация.

Как оказалось,животные, от которых отказались владельцы, в приют не принимаются. Это является нарушением требований закона. Такой факт возмутил общественность, что и стало поводом для проверки.

Кроме того, приют должным образом не оборудован необходимыми материальными средствами, входы на территорию приюта для персонала и въезды для транспорта не оборудованы дезинфекционными барьерами, территория не обнесена забором. Помещения для содержания кошек не оборудованы термометрами, что не позволяет контролировать температуру окружающего воздуха, которая должна быть в пределах от +20 до +25 градусов.

Также в нарушение требований приют не оборудован морозильной камерой и контейнерами для хранения биологических отходов. Образовавшиеся от ветеринарной деятельности отходы хранились в полиэтиленовом пакете в операционной комнате. Прокуратура города внесла представления главе Лабытнанги и руководителю приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU