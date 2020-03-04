Жители Салехарда сами выберут места расположения летних кафе

4 Март 2020 2020-03-04T11:14:07+03:00

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Жители ямальской столицы смогут сами выбрать места расположения летних кафе. Этот вопрос активно обсуждался в социальных сетях, поэтому для салехардцев организован опрос, который стартовал на портале «Живём на Севере».

Всего на выбор представлено 5 мест расположения: площадь МРК «Полярис», у моста «Факел», за гостиницей «Ямал», у городского пляжа и на площади 66-й параллели по ул. Б. Кнунянца.

Как отметил начальник управления муниципального заказа и торговли города Салехарда Евгений Лосев, власти города проанализировали все озвученные жителями вариантами, выбрали наиболее социально обоснованные. Теперь предлагается жителям определить три удобных для них места расположения кафе.

После определения мест будут вноситься изменения в схему размещения передвижных торговых объектов. После этого будут собираться заявки от предпринимателей. Выбрать варианты размещения, которые, по мнению горожан, наиболее удачные, предстоит выбрать в ближайшие две недели, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU