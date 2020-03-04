4 Март 2020 2020-03-04T10:45:48+03:00

Зимник Аксарка - Яр-Сале не могут открыть из-за воды на трассе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На очередном освидетельствовании трассы и ледовых переправ, представители комиссии снова выявили наличие воды на поверхности ледяного покрова, что не обеспечивает безопасный проезд по зимнику.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется только вертолётами. Округ субсидирует более 50% за перелёт. При большом скоплении пассажиров ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» организовывает дополнительные вертолетные рейсы.

Напомним, эта зимняя трасса на особом контроле. Сезонная дорога открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности водоемов. Дорожники обычно долго ждут, пока толщина льда позволит безопасно работать тяжеловесной технике. В прошлом году этот зимник открыли только в январе. Однако в этом сезоне период ожидания затянулся из-за небывалого тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU