В Пуровском районе выявили хищение бюджетных денег на капремонт

4 Март 2020 2020-03-04T11:16:55+03:00

В Пуровском районе завели три уголовных дела о хищении бюджетных денег Фото: Ольга Крыльцова

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В Пуровском районе завели три уголовных дела о хищении бюджетных денег. Комитет по строительству и архитектуре района принял и оплатил невыполненные работы на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. К

ак сообщает прокуратура ЯНАО, проверка выявила нарушения требований законодательства при организации и проведении капремонта трех многоквартирников, расположенных на территории района.

Установлено, что между МКУ «Комитет по строительству и архитектуре» и «НордДорСтрой» и заключено три договора по капитальному ремонту трех домов на общую сумму более 22,1 млн рублей. Комитет принял и оплатил работы в полном объеме, акты подписаны.

Однако выяснилось, что фактически деньги получены за невыполненные работы, что свидетельствуют о хищении средств. Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU