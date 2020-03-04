В Пуровском районе выявили хищение бюджетных денег на капремонт
В Пуровском районе завели три уголовных дела о хищении бюджетных денег. Комитет по строительству и архитектуре района принял и оплатил невыполненные работы на общую сумму более 1,6 миллиона рублей. К
ак сообщает прокуратура ЯНАО, проверка выявила нарушения требований законодательства при организации и проведении капремонта трех многоквартирников, расположенных на территории района.
Установлено, что между МКУ «Комитет по строительству и архитектуре» и «НордДорСтрой» и заключено три договора по капитальному ремонту трех домов на общую сумму более 22,1 млн рублей. Комитет принял и оплатил работы в полном объеме, акты подписаны.
Однако выяснилось, что фактически деньги получены за невыполненные работы, что свидетельствуют о хищении средств. Возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU