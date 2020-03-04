2020-03-04T10:21:12+03:00
Общество

Салехардский комбинат признан «Лидером доверия потребителей-2020»

Итоги зависят от мнения народного жюри
Анна Полякова
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Салехардский комбинат признан «Лидером доверия потребителей-2020» Фото: yanao.ruСалехардский комбинат признан «Лидером доверия потребителей-2020» Фото: yanao.ru
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Салехардский комбинат становится лидером доверия потребителей второй год подряд. В Ноябрьске подвели итоги регионального этапа конкурса-премии «Лидер доверия потребителей – 2020». Участвовали около 70 ямальских организаций малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, торговли и общественного питания.

Особенность этого конкурса в том, что его итоги зависят от мнения народного жюри. В зачёт принимались результаты интернет-голосований в социальных сетях, мнения «тайных покупателей», независимая оценка общественных предпринимательских объединений.

«Салехардский комбинат» успешно прошёл все испытания, получив более 1500 отзывов о своей продукции. Он победил в номинации «Лидер доверия потребителей по динамике развития производства рыбной продукции и консервов. Широкий ассортимент рыбной продукции для потребителей», сообщает правительство ЯНАО.

Победа в окружном этапе стала для предприятия путевкой на финальный всероссийский этап, итоги которого будут подведены в апреле в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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