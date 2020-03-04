Тазовчанин получил условный срок за попытку изнасилования

4 Март 2020 2020-03-04T10:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Тазовского района признали виновным в покушении на изнасилование. Доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего мужчины.

Днем 1 января 2020 года в поселке Тазовский пьяный мужчина был гостях, где накануне праздновал встречу нового года. Оказавшись наедине с 22-летней девушкой, он попытался ее изнасиловать. Однако ему помешала зашедшая в комнату женщина.

Мучитель напоследок избил свою жертву, нанеся ей несколько ударов по лицу и различным частям тела. После этого он попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Суд приговорил его к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU