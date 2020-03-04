2020-03-04T09:47:47+03:00
Общество

В Салехарде завершился первый окружной слёт юнармейцев

Сегодня в округе около трех тысяч участников движения
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде завершился первый окружной слёт юнармейцев Фото: yanao.ruВ Салехарде завершился первый окружной слёт юнармейцев Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Впервые на Ямале состоялся окружной слёт юнармейцев. В течение трёх дней 39 школьников, лучших представителей патриотического движения «Юнармия» на Ямале, гостили в Салехарде.

Сотрудники Росгвардии провели с юнармецами занятия по работе с оружием, рукопашной борьбе. В Обдорском остроге школьникам организовали мастер-классы по ковке, фланкировке, провели соревнования. Организаторы – окружной департамент образования и военный комиссариат ЯНАО.

Как отметил начальник окружного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Анатолий Боронников, ряды юнармецев Ямала постоянно пополняются. Сегодня в округе около трех тысяч участников движения, примечательно, что треть из них девушки. Планируется проводить такие встречи раз в год, обмениваться опытом, делиться достижениями.

Местные штабы «Юнармии» работают в каждом муниципалитете, и примкнуть к патриотическому движению может любой желающий школьник от 8 до 18 лет, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчанин получил условный срок за попытку изнасилования
В Салехарде завершился первый окружной слёт юнармейцев
В Лабытнанги присяжные признали рецидивиста виновным в покушении на убийство
В Новоуренгойском психдиспансере заработало детское отделение
В Ноябрьске две иномарки не поделили дорогу
На Ямале прогнозируют штормовой ветер
Лабытнангцы выбрали дом, на котором появится «победное граффити»
Погода на Ямале 4 марта: температура воздуха -7... -10 градусов
Ямалские врачи стали полуфиналистами конкурса «Лидеры России 2020»
Лабытнангцы голосованием выбрали название площадки для выгула собак
Ямалец отдал 100 тысяч рублей за фотографию вездехода
Ямальцы поддержат ВК «Факел» в четвертьфинале Лиги Чемпионов против итальянцев
В Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режима
На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы
Прокуратура заставила завести уголовное дело после происшествия в Тазовском районе
Автор лучшего макета зоны отдыха у озера Лебяжье в Салехарде получит приз
Центральную библиотеку Губкинского откроют после капремонта в сентябре
В Лабытнанги родители выпускников сдали ЕГЭ
Тазовчане напишут на «Знамени Памяти» имена героев
На Ямале открыто движение по двум зимникам
Лучшая кочевая семья Ямала живет в Тазовском районе
После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату