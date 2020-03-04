В Салехарде завершился первый окружной слёт юнармейцев
Впервые на Ямале состоялся окружной слёт юнармейцев. В течение трёх дней 39 школьников, лучших представителей патриотического движения «Юнармия» на Ямале, гостили в Салехарде.
Сотрудники Росгвардии провели с юнармецами занятия по работе с оружием, рукопашной борьбе. В Обдорском остроге школьникам организовали мастер-классы по ковке, фланкировке, провели соревнования. Организаторы – окружной департамент образования и военный комиссариат ЯНАО.
Как отметил начальник окружного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Анатолий Боронников, ряды юнармецев Ямала постоянно пополняются. Сегодня в округе около трех тысяч участников движения, примечательно, что треть из них девушки. Планируется проводить такие встречи раз в год, обмениваться опытом, делиться достижениями.
Местные штабы «Юнармии» работают в каждом муниципалитете, и примкнуть к патриотическому движению может любой желающий школьник от 8 до 18 лет, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU