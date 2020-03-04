4 Март 2020 2020-03-04T09:12:24+03:00

В Лабытнанги присяжные признали рецидивиста виновным в покушении на убийство Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги суд присяжных вынес обвинительный вердикт 46-летнему рецидивисту. Его признали виновным в покушении на убийство. Конфликт двух мужчин, познакомившихся в местах лишения свободы, перерос в поножовщину.

Инцидент произошел вечером 3 августа 2019 года. К осужденному, распивавшему в этот момент в компании гостя алкоголь, зашел 49-летний знакомый. Мужчины вышли на улицу, где пришедший ударил хозяина квартиры два раза кулаком в лицо. Избитый зашел домой за ножом и вернулся на улицу, чтобы ответить обидчику. Он вонзил нож ему в лицо лица.

Остановил нападавшего собутыльник. Во время предварительного следствия напавшего с ножом на знакомого заключили под стражу. Установлено, что ранее он неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений против личности.

На основании вердикта присяжных заседателей судом назначено наказание виновному в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU