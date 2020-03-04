2020-03-04T08:49:29+03:00
Общество

В Новоуренгойском психдиспансере заработало детское отделение

Для комфорта будет оборудована палата «мать и дитя»
Анна Полякова
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В Новоуренгойском психдиспансере заработало детское отделение Фото: yanao.ruВ Новоуренгойском психдиспансере заработало детское отделение Фото: yanao.ru
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В Новоуренгойском психоневрологическом диспансере открылось новое детское отделение. Ранее родителям и опекунам детей с особенным развитием было затруднительно обращаться к врачам, поскольку медицинская психиатрическая помощь оказывалась только в Ноябрьске и Тюменской области.

Открытие нового отделения позволит вовремя диагностировать психические и поведенческие расстройства у детей и подростков, подобрать эффективную и современную терапию с участием дефектологов, логопедов, детских психологов и других специалистов. Для создания максимально комфортных условий для семей в отделении оборудуют палату «мать и дитя», сообщает правительство ЯНАО.

При этом детское психиатрическое отделение на базе Новоуренгойского ПНД является необходимым не только для жителей Нового Уренгоя, но и для Тазовского, Пуровского, Красноселькупского, Надымского районов, где численность детского населения с каждым годом растёт.

И всё же главное для успешной работы любого медучреждения – высококвалифицированные кадры. Уже удалось укомплектовать штат нового отделения на 90%. Это произошло, как отметил главврач Новоуренгойского диспансера Василий Кривогузов, благодаря решению губернатора округа Дмитрия Артюхова об отмене принципа накопления «северного» коэффициента. Две врачебные должности в настоящее время остаются вакантными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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