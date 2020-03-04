4 Март 2020 2020-03-04T08:25:57+03:00

В Ноябрьске две иномарки не поделили дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Ноябрьске столкнулись две иномарки в районе промзоны. Авария произошла 3 марта в 15.10 на нерегулируемом перекрёстке ул. Проезд №3 – ул. Проезд №6.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Хёндай» при повороте налево не уступил дорогу встречной машине, приняв на себя удар мчавшейся «Тойоты». В результате ДТП травмы получил водитель «корейца».

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1096 зарегистрированных ДТП погибли 12 человек и 96 травмированы, в их числе 10 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU