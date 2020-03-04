2020-03-04T07:27:28+03:00
Общество

На Ямале прогнозируют штормовой ветер

Стихия будет бушевать почти во всех районах округа
Анна Полякова
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На Ямале прогнозируют штормовой ветер Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале прогнозируют штормовой ветер Фото: dgzp.yanao.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня, 4 марта, прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», почти во всех районах региона будет бушевать стихия.

Метеорологи сообщают, что ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду будет дуть утром и днем во всех муниципалитетах округа, кроме Тазовского и Красноселькупского районов. При этом его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем -1…-6 градусов. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах метель.

Жителям стоит быть проявить предельную осторожность в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют слабоукреплённые конструкции. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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