Лабытнангцы выбрали дом, на котором появится «победное граффити»

4 Март 2020 2020-03-04T06:09:42+03:00

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Жители Лабытнанги выбрали дом, на котором появится граффити в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. Напомним, проект «Street Art ко Дню Победы» будет реализован в рамках инициативного бюджетирования.

Итоговое голосование на платформе «Решай!» состоялось для четырёх адресов, получивших максимальное количество лайков на платформе «Предлагай!».

Голосование проводилось по принципу «один человек – один голос». Как сообщили в администрации города. В нём приняли участие 464 респондента. Больше всего голосов набрал адрес и ул. Студенческая, д. 41.

На доме – «победителе» появится полотно в стиле граффити. Напомним, сюжет был предложен активными горожанами также на платформе «Предлагай!». «Вверху написать слово Победа! Под ним - дату начала и окончания Великой Отечественной войны. В центре изобразить солдата, держащего на руках счастливого ребенка. Внизу написать: «Мы помним! Мы гордимся!» - так описал будущую картину автор идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU