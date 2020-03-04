Погода на Ямале 4 марта: температура воздуха -7... -10 градусов

4 Март 2020 2020-03-04T05:16:43+03:00

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В среду, 4 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 8 градусов, облачно, ожидается снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов. Днем пасмурно, снег пройдет только утром. Ветер западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -9 градусов. Переменная облачность. Снег ожидается ближе к ночи. Ветер западный 13 м/с.

В Надыме -9 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер западный 15 м/с.

В Губкинском -8 градусов. Днем – солнечно, ближе к ночи - снег. Ветер западный 12 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, малооблачно, снег. Ветер западный 10 м/с.

В Муравленко – 8 градусов. Днем будет солнечно и без осадков. Ветер западный 12 м/с.

В Лабытнанги -8 градусов. Пасмурно, снег пройдет в первой половине дня и ближе к ночи. Северо-западный ветер 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU