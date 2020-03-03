Ямалские врачи стали полуфиналистами конкурса «Лидеры России 2020»

3 Март 2020 2020-03-03T16:07:59+03:00

Все победители получат возможность поработать с уникальными наставниками

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В Москве открылся полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение» состоялась в московском Экспоцентре первого марта. в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России. Среди них есть и ямальцы.

Сергей Партс возглавляет региональный онкологический центр на базе ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». Елена Родина заместитель главврача по организационно-методической работе ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД».

В этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9 745 заявок из всех регионов России.

- На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль, – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.

ИСТОЧНИК KP.RU