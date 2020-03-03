Лабытнангцы голосованием выбрали название площадки для выгула собак

3 Март 2020 2020-03-03T15:39:04+03:00

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В Лабытнанги подвели итоги опроса горожан по поводу названия специализированной площадки для выгула собак. К этому вопросу решили подойти серьезно, выставив на голосование на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере».

Сама площадка появилась в городе минувшей осенью, но была безымянной. Напомним, придумать название для нее предложили общественники во время рейда по объектам благоустройства города Семи лиственниц.

С помощью портала было собрано 47 различных предложений. Три из них, набравшие максимальное количество лайков на платформе «Предлагай!», вышли во второй тур голосования.

У респондентов была возможность проголосовать единожды за весь период опроса. Своё мнение высказали 444 лабытнангца. Более 80% голосов – 358 – отдано за вариант «ДружОК». Это доброе название и будет носить площадка для выгула питомцев, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU