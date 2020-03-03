Ямалец отдал 100 тысяч рублей за фотографию вездехода

3 Март 2020 2020-03-03T15:21:03+03:00

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Виртуальный вездеход жителю Ноябрьска обошелся в 100 605 рублей. Когда мужчина понял, что его обманули обратился в полицию.

2 марта он пришел в дежурную часть с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что еще в конце февраля на одном из сайтов нашел объявление о продаже вездехода. Связавшись с продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел деньги за покупку.

После этого доверчивый ямалец неоднократно пытался связаться с продавцом, но телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, денежные средства не возвращены.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU