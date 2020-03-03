Ямальцы поддержат ВК «Факел» в четвертьфинале Лиги Чемпионов против итальянцев

3 Март 2020 2020-03-03T15:29:23+03:00

По всему Ямалу будут организованы фан-зоны

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На Ямале вновь откроются фан-зоны в поддержку новоуренойского волейбольного клуба «Факел». Команде 4 марта предстоит серьезная игра – встреча с итальянским клубом «Перуджа». «Факел» у себя дома марта сыграет в четвертьфинала европейской Лиги чемпионов. . Ямальским спортсменам нужна серьёзная поддержка, говорят в пресс-службе клуба.

Для «Факела» это дебютный сезон в Лиге чемпионов. Команда уверенно заняла первое место в группе и продолжает борьбу в четверть финала.

Свои двери фан-зоны откроют в городах и районах округа: в Салехарде, Губкинском, Ноябрьске, Муравленко, Надыме, Лабытнанги, Приуральском, Тазовском, Пуровском, Ямальском районах.

Если ранее на больших экранах фан-зон ямальцы смотрели игры Чемпионата России, то теперь болельщики клуба будут наблюдать за игрой команды в европейском турнире «Лига чемпионов».

За всю историю Лиги чемпионов четвертьфинал впервые забрался так далеко на Север. Матч пройдет в Новом Уренгое. В «Звездном» проданы практически все билеты на игру. Ответная встреча пройдёт через неделю в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU