2020-03-03T14:50:25+03:00
Происшествия

В Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режима

После расправы он сам признался полиции, рассказав о сулившемся
Анна Полякова
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В Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режимаВ Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режимаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде местному жителю, убившему младшего брата, зачитали приговор. Суд назначил 57-летнему мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вечером 16 декабря 2019 года братья распивали алкоголь дома у одного из них. В ходе застолья между ними возник конфликт. Старший схватил молоток и избил 44-летнего брата, пришедшего в гости. СУ СКР по ЯНАО сообщает, что не менее семи ударов он нанес родному человеку по голове и груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Хозяин квартиры, убедившись, что брат умер, продолжил пьянствовать. Затем он позвонил своему соседу и рассказал все о случившемся. Следователю, прибывшему на место происшествия, он тоже не стал врать, а признался, что убил брата, подробно рассказав о конфликте и подтвердил показания в ходе проведения следственного эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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