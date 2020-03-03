В Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режима
В Салехарде местному жителю, убившему младшего брата, зачитали приговор. Суд назначил 57-летнему мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Вечером 16 декабря 2019 года братья распивали алкоголь дома у одного из них. В ходе застолья между ними возник конфликт. Старший схватил молоток и избил 44-летнего брата, пришедшего в гости. СУ СКР по ЯНАО сообщает, что не менее семи ударов он нанес родному человеку по голове и груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Хозяин квартиры, убедившись, что брат умер, продолжил пьянствовать. Затем он позвонил своему соседу и рассказал все о случившемся. Следователю, прибывшему на место происшествия, он тоже не стал врать, а признался, что убил брата, подробно рассказав о конфликте и подтвердил показания в ходе проведения следственного эксперимента.
ИСТОЧНИК KP.RU