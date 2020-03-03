На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы

3 Март 2020 2020-03-03T14:16:13+03:00

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На Ямале дали старт весенней вакцинации северных оленей против сибирской язвы. Уже привито более 10 тысяч животных. Ветеринарные бригады работают в Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и Тазовском районах. На сегодня вакцинация идёт в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиями.

Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных. Уже три года подряд вакцинация проводится в два этапа – весной и летом.

Как отметил главный ветеринарный врач округа Евгений Попов, обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ. Например, меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада в ране-весенний период ещё максимально приближены к населённым пунктам, есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививовочных бригад.

Между тем, и сами оленеводы по достоинству оценили эту практику: ежегодно отмечается увеличение числа желающих вакцинировать животных в данный период. Одновременно с вакцинацией оленей помечают индивидуальными бирками. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного. За трехлетний период на Ямале пробирковано более 208 тысяч голов оленей, работа продолжается.

Напомним, начиная с прошедшей убойной кампании к убою допускаются только вакцинированные и пробиркованные животные. С 2020 года на продукцию оленеводства, полученную от непомеченных оленей, например, не будут оформляться ветеринарные сопроводительные документы для вывоза за пределы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU