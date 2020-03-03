2020-03-03T14:16:13+03:00
Экономика

На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы

Работу осложняют неустойчивые погодные условия
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале стартовала вакцинация северных оленей против сибирской язвы Фото: yanao.ruНа Ямале стартовала вакцинация северных оленей против сибирской язвы Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале дали старт весенней вакцинации северных оленей против сибирской язвы. Уже привито более 10 тысяч животных. Ветеринарные бригады работают в Приуральском, Шурышкарском, Ямальском и Тазовском районах. На сегодня вакцинация идёт в штатном режиме, но осложняется неустойчивыми погодными условиями.

Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных. Уже три года подряд вакцинация проводится в два этапа – весной и летом.

Как отметил главный ветеринарный врач округа Евгений Попов, обработка части поголовья весной имеет ряд существенных преимуществ. Например, меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада в ране-весенний период ещё максимально приближены к населённым пунктам, есть возможность использовать наземный транспорт для доставки прививовочных бригад.

Между тем, и сами оленеводы по достоинству оценили эту практику: ежегодно отмечается увеличение числа желающих вакцинировать животных в данный период. Одновременно с вакцинацией оленей помечают индивидуальными бирками. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного. За трехлетний период на Ямале пробирковано более 208 тысяч голов оленей, работа продолжается.

Напомним, начиная с прошедшей убойной кампании к убою допускаются только вакцинированные и пробиркованные животные. С 2020 года на продукцию оленеводства, полученную от непомеченных оленей, например, не будут оформляться ветеринарные сопроводительные документы для вывоза за пределы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямалские врачи стали полуфиналистами конкурса «Лидеры России 2020»
Лабытнангцы голосованием выбрали название площадки для выгула собак
Ямалец отдал 100 тысяч рублей за фотографию вездехода
Ямальцы поддержат ВК «Факел» в четвертьфинале Лиги Чемпионов против итальянцев
В Салехарде братоубийце дали 10 лет строгого режима
На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы
Прокуратура заставила завести уголовное дело после происшествия в Тазовском районе
Автор лучшего макета зоны отдыха у озера Лебяжье в Салехарде получит приз
Центральную библиотеку Губкинского откроют после капремонта в сентябре
В Лабытнанги родители выпускников сдали ЕГЭ
Тазовчане напишут на «Знамени Памяти» имена героев
На Ямале открыто движение по двум зимникам
Лучшая кочевая семья Ямала живет в Тазовском районе
После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату