3 Март 2020 2020-03-03T14:02:26+03:00

Прокуратура заставила завести уголовное дело после происшествия в Тазовском районе Фото: prokyanao.ru

Мужчина с ножевым ранением почки попал в Гыданскую больницу

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Прокуратура Тазовского района потребовала возбудить уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина с ножевым ранением почки попал в Гыданскую участковую больницу ГБУЗ «Тазовская ЦРБ».

Сразу обстоятельства происшествия были не установлены. Пострадавший ничего пояснить не смог, т.к. находился в тяжелом состоянии. Бортом санитарной авиации потерпевшего доставили в медучреждение Нового Уренгоя.

Такое проникающее ранение влечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью, пояснили в прокуратуре ЯНАО. Признаки состава преступления были очевидны - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Между тем, срок доследственной проверки органом дознания необоснованно продлен.

Только после вмешательства прокуратуры следователь СО ОМВД России по Тазовскому району возбудил уголовное дело.

В региональном ведомстве добавили, что за истекший период 2020 года прокуратурой района, после принятия мер реагирования поставлено на учет 8 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU