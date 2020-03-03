2020-03-03T13:13:55+03:00
Общество

Автор лучшего макета зоны отдыха у озера Лебяжье в Салехарде получит приз

Работы могут быть выполнены в различных инсталляционных техниках
Анна Полякова
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Автор лучшего арт-макет зоны отдыха у озера Лебяжье в Салехарде получит приз Фото: salekhard.orgАвтор лучшего арт-макет зоны отдыха у озера Лебяжье в Салехарде получит приз Фото: salekhard.org
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В Салехарде проходит конкурс на лучший арт-макет зоны отдыха у озера Лебяжье в рамках очередного этапа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как пояснили в администрации ямальской столицы, макеты могут быть выполнены в различных инсталляционных техниках, 3D-конструкциях, объёмных визуализационных и компьютерных моделях, 3D-фото- и видеоматериалах.

Сделаны они могут быть из любого подручного материала размером не менее 50×50 см. При защите проектов может быть использована мультимедийная презентация с подробным описанием. Авторам рекомендуется при изготовлении арт-макетов предусмотреть наличие парковочных мест, освещения, зоны отдыха, входной зоны, детских площадок и т.д. – чтобы сделать это место комфортным и уютным для жителей.

20 марта на площадке «PRОГОРОД425» во время проведения форума молодёжи Салехарда «PROФормат» состоится презентация проектов. Победитель конкурса получит ценный приз.

Напомним, инициировала проведение конкурса депутат гордумы Лариса Цупикова. Она в своём Instagram предложила горожанам собрать предложения по благоустройству территории у озера Лебяжье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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