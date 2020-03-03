Центральную библиотеку Губкинского откроют после капремонта в сентябре

3 Март 2020 2020-03-03T12:46:34+03:00

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Обновлённая Центральная библиотека города Губкинского будет открыта для читателей в сентябре этого года. Она вошла в число победителей конкурса на создание в 2020 модельных муниципальных библиотек, проходившего в рамках нацпроекта «Культура».

Здесь завершён капитальный ремонт. Теперь учреждение адаптировано для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В помещении провели существенную перепланировку. Появился коворкинг-зал для проведения тренингов, индивидуальных занятий, мастер-классов, а также медиазал, арт-кафе, конференц-зал-трансформер для проведения творческих встреч, бесед, лекций, читальный зал.

Всё это позволит стать помещению функциональным и обеспечит возможность творческого развития, поможет посетителям самореализовываться. В настоящее время помещение полностью готово к установке новой мебели и оборудования. Отметим, ремонт в библиотеке не проводился с момента ввода в эксплуатацию здания в 2000 году.

Финансирование проекта по преобразованию библиотечного пространства осуществляется за счёт средств федерального и регионального бюджетов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU