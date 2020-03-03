В Лабытнанги родители выпускников сдали ЕГЭ

3 Март 2020 2020-03-03T12:36:16+03:00

На одиннадцать заданий акции было отведено полчаса

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Лабытнанги присоединился к всероссийской акции под названием «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Год памяти и славы экзаменационным предметом выбрана история.

Процедура проведения экзамена была приближена к настоящей: паспортный контроль, проход через рамку металлодетектора, сдача телефонов. С собой в аудиторию можно было пронести только ручку и паспорт.

Участие в акции приняли родители нынешних и будущих выпускников. Мамы и папы заполнили специализированные бланки и только после этого приступили к решению экзаменационных задач. За порядком следили камеры видеонаблюдения и педагоги. На одиннадцать заданий акции было отведено ровно полчаса.

Специалисты управления образования города отмечают, что основная цель мероприятия - снять психологическую напряженность у родителей и выпускников в период подготовки к государственной итоговой аттестации, познакомить с процедурой проведения экзамена, отметили в администрации Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU