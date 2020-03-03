В Лабытнанги родители выпускников сдали ЕГЭ
Лабытнанги присоединился к всероссийской акции под названием «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Год памяти и славы экзаменационным предметом выбрана история.
Процедура проведения экзамена была приближена к настоящей: паспортный контроль, проход через рамку металлодетектора, сдача телефонов. С собой в аудиторию можно было пронести только ручку и паспорт.
Участие в акции приняли родители нынешних и будущих выпускников. Мамы и папы заполнили специализированные бланки и только после этого приступили к решению экзаменационных задач. За порядком следили камеры видеонаблюдения и педагоги. На одиннадцать заданий акции было отведено ровно полчаса.
Специалисты управления образования города отмечают, что основная цель мероприятия - снять психологическую напряженность у родителей и выпускников в период подготовки к государственной итоговой аттестации, познакомить с процедурой проведения экзамена, отметили в администрации Лабытнанги.
ИСТОЧНИК KP.RU