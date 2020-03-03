2020-03-03T12:20:18+03:00
Общество

Тазовчане напишут на «Знамени Памяти» имена героев

Акции пройдет во всех муниципалитетах региона
Анна Полякова
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Акции «Ямальское Знамя Памяти» пройдет во всех муниципалитетах региона Фото: администрация ЛабытнангиАкции «Ямальское Знамя Памяти» пройдет во всех муниципалитетах региона Фото: администрация Лабытнанги
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Патриотическая акции «Ямальское Знамя Памяти» сегодня, 3 марта, пройдет в Тазовском районе. Она стартовала в понедельник. Жители всех муниципалитетов региона впишут имена родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны на фрагментах стяга.

Так, например, в Лабытнанги первым на Знамени памяти расписался единственный в городе участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ямала и Лабытнанги, человек-легенда - Иван Александрович Путилин.

После этого из 13 фрагментов будет изготовлено единое «Ямальское Знамя Памяти». 9 мая оно будет развернуто для всеобщего обозрения. Как сообщил региональный координатор проекта «Знамя Победы» Дмитрий Жаромских, его пронесут в парадном шествии «Бессмертного полка» по улицам Салехарда.

Он также отметил, что в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории округа пройдут более 170 праздничных мероприятий.

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях в округе, и принять участие в ней сможет каждый житель региона.

График торжеств, посвященных старту акции в муниципалитетах:

2 марта – Салехард, Лабытнанги, Приуральский район

3 марта – Тазовский район 4 марта – Новый Уренгой, Шурышкарский район

5 марта – Красноселькупский, Надымский и Ямальский районы, города Губкинский, Муравленко, Ноябрьск

13 марта – Пуровский район

ИСТОЧНИК KP.RU

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