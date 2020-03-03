2020-03-03T11:52:15+03:00
Общество

На Ямале открыто движение по двум зимникам

Доступны трассы Коротчаево – Красноселькуп и Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги
Анна Полякова
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На Ямале открыто движение по двум зимникам Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале открыто движение по двум зимникам Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Только два зимника из четырёх действуют сегодня, 3 марта, на Ямале. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, по сезонной трассе Коротчаево – Красноселькуп в 08.00 открылось движение только для полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн. Такие же условия проезда начали дейстовать уже вечером 2 марта на зимней автодороге Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги.

В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспортных средств по зимнику СалехардНадым. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск 0 Яр-Сале не введен в эксплуатацию.

Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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