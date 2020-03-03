Лучшая кочевая семья Ямала живет в Тазовском районе

3 Март 2020 2020-03-03T11:34:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме подвели итоги престижного ежегодного конкурса «Кочевая семья», который традиционно проходит в дни празднования Слета оленеводов в Надыме. В этом году он состоялся в 13-ый раз.

Многодетная семья из Тазовского района завоевала самую высокую награду – Гран-при конкурса и главный приз – снегоход. Маргарита Тэсида вместе с детьми Павлом, Дмитрием и Илоной проживают в Тазовской тундре, сообщили в районной администрации.

Стать победителями им помогла артистичность, оригинальный подход к выполнению конкурсных испытаний, высокий уровень мастерства в рукоделии, а также вклад в сохранение национальных традиций.

В этот раз в конкурсе приняли участие восемь семей из Тазовского, Надымского, Ямальского, Красноселькупского, Пуровского, Приуральского районов. Помощь в подготовке творческих конкурсов тундровикам оказывали работники учреждений культуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU