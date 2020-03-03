После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату
Прокуратур ЯНАО вынудила предприятие АКП выплатить оленеводам Шурышкарского района долг по зарплате. Общая сумма задолженности, которая накопилась с декабря 2019 года по январь 2020 года, составила 1,890 млн руб. Недополучили заработанные деньги 31 работник «Сельскохозяйственного предприятия Горковское».
Прокурор района внес в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также в интересах работников направил в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые были позже удовлетворены.
Надзорное ведомство учло неоднократное привлечение предприятия к административной ответственности за аналогичное нарушение, поэтому «СП Горковское» привлечено к административной ответственности.
В настоящее время задолженность по заработной плате и отпускным выплатам перед работниками-оленеводами погашена в полном объеме, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU