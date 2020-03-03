2020-03-03T10:54:36+03:00
Происшествия

После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату

Предприятие задолжало почти два миллиона рублей
Анна Полякова
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После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату Фото: правительство ЯНАОПосле вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату Фото: правительство ЯНАО
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Прокуратур ЯНАО вынудила предприятие АКП выплатить оленеводам Шурышкарского района долг по зарплате. Общая сумма задолженности, которая накопилась с декабря 2019 года по январь 2020 года, составила 1,890 млн руб. Недополучили заработанные деньги 31 работник «Сельскохозяйственного предприятия Горковское».

Прокурор района внес в адрес директора предприятия представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также в интересах работников направил в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые были позже удовлетворены.

Надзорное ведомство учло неоднократное привлечение предприятия к административной ответственности за аналогичное нарушение, поэтому «СП Горковское» привлечено к административной ответственности.

В настоящее время задолженность по заработной плате и отпускным выплатам перед работниками-оленеводами погашена в полном объеме, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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