На Ямале подсчитали диких животных в качестве охотничьих ресурсов

3 Март 2020 2020-03-03T10:27:03+03:00

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На Ямале подсчитали численность диких животных, относящихся к охотничьим ресурсам. Учёт проводился методом зимнего маршрутного учёта, когда подсчитывают количество пересечений маршрута следами животных. В результате определяется количество животных, которые могут быть добыты без ущерба для общей численности и других аспектов управления охотничьими ресурсами.

Как сообщат правительство ЯНАО, по данным зимних маршрутных учётов последних лет, в округе наблюдается рост численности животных, относящихся к особо ценным видам охотничьих ресурсов. Так, по сравнению с 2016 годом, в 2019 году численность лося выросла с 8,7 до 11,2 тысяч особей, дикого северного оленя – с 8,2 до 9,7 тысяч особей, соболя – с 16,7 до 20,7 тысяч особей.

Работы по учёту проводились с 1 января 2020 года во всех муниципальных районах. Всего было пройдено более 530 маршрутов общей протяженностью 6400 км. Работы традиционно проводят сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО».

В этом году к проведению учёта привлечены и охотники. Они прошли около 60 маршрутов. Между охотниками, участвовавшими в проведении мероприятий, распределяется 20% разрешений на добычу лимитированных видов охотничьих ресурсов – бурого медведя, лося.

ИСТОЧНИК KP.RU