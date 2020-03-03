2020-03-03T10:10:08+03:00
Общество

Ямальцы расширяют сотрудничество в области оленеводства

Делегация ЯНАО провела переговоры во время Ассамблеи Университета Арктики
Анна Полякова
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Ямальцы расширяют сотрудничество в области оленеводства Фото: yanao.ruЯмальцы расширяют сотрудничество в области оленеводства Фото: yanao.ru
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Делегация Ямала приняла участие в собрании членов Ассамблеи Университета Арктики, которое проходило в Копенгагене (Дания). Представители ЯНАО проголосовали по ключевым вопросам, касающимся деятельности организации и планов на 2020 год, а также установили контакты для развития международного сотрудничества в сфере науки и образования.

Делегация Ямала также познакомилась с презентациями проектов участников Ассамблеи. По словам директора Научного центра изучения Арктики Дмитрия Фролова, появились новые перспективные темы, представляющие интерес для ямальских учёных.

- Совершенно новая для нас тема климатической справедливости. Это область политических наук глобального распределения квот на выбросы парниковых газов в атмосферу, – отметил он.

Ямальцы провели переговоры с сотрудниками Центра саамского образования (Инари, Финляндия) в части расширения сотрудничества в области оленеводства и прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера.

Обсудили перспективы партнёрства Научного центра изучения Арктики с Университетом Ляочэн (Китай). На базе вуза создан Центр арктических исследований, где изучается взаимодействие человека и окружающей среды, проблемы культуры и экологии, выпускается журнал арктических исследований на китайском и английском языках.

Напомним, Университет Арктики – международная сеть, объединяющая 217 высших учебных заведений и научных организаций разных стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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