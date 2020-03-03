На ямальца, покусавшего полицейского за руки, завели уголовное дело
В Новом Уренгое местного жителя подозревают в применении насилия к представителю власти. На ямальца завели уголовное дело.
Инцидент произошел ночью 23 февраля. Сотрудники полиции во время рейда по улицам города выявили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские должны были его доставить в отделение для составления протокола об административном правонарушении. Однако пьяный новоуренгоец стал оказывать сопротивление и покусал полицейского за обе руки.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU