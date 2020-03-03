2020-03-03T09:44:58+03:00
Происшествия

На ямальца, покусавшего полицейского за руки, завели уголовное дело

Пьяный новоуренгоец сопротивлялся при задержании
Анна Полякова
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На ямальца, покусавшего полицейского за руки, завели уголовное делоНа ямальца, покусавшего полицейского за руки, завели уголовное делоФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое местного жителя подозревают в применении насилия к представителю власти. На ямальца завели уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 23 февраля. Сотрудники полиции во время рейда по улицам города выявили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские должны были его доставить в отделение для составления протокола об административном правонарушении. Однако пьяный новоуренгоец стал оказывать сопротивление и покусал полицейского за обе руки.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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