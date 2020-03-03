Пять ударов ножом: в убийстве подозревают жительницу Салехарда

3 Март 2020 2020-03-03T09:31:55+03:00

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В Салехарде под стражу поместили женщину, которую обвиняют в убийстве подруги. Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел 27 февраля в квартире дома по улице Чапаева. Компания активно выпивала.

В какой-то момент две гостьи поссорились. Одна из них. 24-летняя жительница села Яр-Сале, схватила кухонный нож и пять раз вонзила его 32-летней подруге, ранив ее в разные части тела. Женщина, получив серьезные колото-резанные ранения, скончалась на месте преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU