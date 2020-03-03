В Новом Уренгое из-за дорожных работ водителям придется менять маршруты
Ход строительства транспортной развязки в Новом Уренгое, а также ремонта дороги на Коротчаево первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников во время рабочей поездки обсудил с подрядчиками.
Развязка будет представлять собой виадук с восьмью съездами. За этапами работ ведётся строительный контроль. Замечаний у специалистов нет.
- Работы ведутся в две смены вахтовым способом, работает 127 человек, – отметил заместитель главного инженера «Мостострой-11» Владимир Назарько.
Сейчас строительство не мешает дорожному движению. Однако в ближайшие месяцы автомобилисты будут ездить по новым, объездным участкам. Первый объезд – по улице Крайней. Основные объезды, которые обустроят вдоль улицы Железнодорожной с переездом через железную дорогу, подрядчик должен подготовить до 1 июня. Движение по перекрестку улиц Магистральная, Железнодорожная, Западная объездная будет закрыто.
- Для Нового Уренгоя этот год юбилейный. Осенью будет много гостей, ветеранов. Нужно обязательно проработать маршруты движения, – отметил Алексей Ситников.
Завершить все работы по строительству транспортной развязки подрядчик должен до конца 2021 года, однако в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО не исключают, что это может произойти раньше. Напомним, 2020 год на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU