В Новом Уренгое из-за дорожных работ водителям придется менять маршруты

3 Март 2020 2020-03-03T09:09:10+03:00

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Ход строительства транспортной развязки в Новом Уренгое, а также ремонта дороги на Коротчаево первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников во время рабочей поездки обсудил с подрядчиками.

Развязка будет представлять собой виадук с восьмью съездами. За этапами работ ведётся строительный контроль. Замечаний у специалистов нет.

- Работы ведутся в две смены вахтовым способом, работает 127 человек, – отметил заместитель главного инженера «Мостострой-11» Владимир Назарько.

Сейчас строительство не мешает дорожному движению. Однако в ближайшие месяцы автомобилисты будут ездить по новым, объездным участкам. Первый объезд – по улице Крайней. Основные объезды, которые обустроят вдоль улицы Железнодорожной с переездом через железную дорогу, подрядчик должен подготовить до 1 июня. Движение по перекрестку улиц Магистральная, Железнодорожная, Западная объездная будет закрыто.

- Для Нового Уренгоя этот год юбилейный. Осенью будет много гостей, ветеранов. Нужно обязательно проработать маршруты движения, – отметил Алексей Ситников.

Завершить все работы по строительству транспортной развязки подрядчик должен до конца 2021 года, однако в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО не исключают, что это может произойти раньше. Напомним, 2020 год на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Годом дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU