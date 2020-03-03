2020-03-03T08:48:17+03:00
Общество

На Ямале обсудили план противодействия идеологии терроризма

Губернатор призвал избегать «формального подхода» в решении этого вопроса
Анна Полякова
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На Ямале обсудили план противодействия идеологии терроризма фото: yanao.ruНа Ямале обсудили план противодействия идеологии терроризма фото: yanao.ru
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На Ямале, который является стратегическим регионом, ведётся вербовочная деятельность экстремистских организаций. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе первого в этом году заседания антитеррористической комиссии.

Один из вопросов повестки касался исполнения «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы».

Губернатор отметил, что в регионе достаточно высокий уровень безопасности. Однако нельзя считать, что угроз не существует. Чаще всего вербовка обращена на молодёжь, поэтому, как подчеркнул глава региона, должны приниматься не просто превентивные меры безопасности, должна вестись и активная работа, связанная со средствами массовой информации, с привлечением психологов, общественных организаций, в том числе в современных форматах в социальных сетях.

Профилактические мероприятия также проводятся в образовательных учреждениях, а также среди мигрантов. Дмитрий Артюхов обратил внимание на то, что высокий поток приезжих работников на территорию округа создаёт дополнительный риск, но в последние годы миграционные процессы не влияют открыто на криминогенную обстановку в округе.

По информации УМВД России по ЯНАО, в 2019 году иностранные граждане совершили 129 преступлений, что на 60 с лишним процентов меньше, чем в минувшем году. Преступления экстремистской направленности и террористического характера мигрантами в прошлом году не совершались.

В завершение заседания глава региона напомнил участникам о необходимости избегать «формального подхода» в вопросах противодействия терроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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