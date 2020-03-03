Весна в Ноябрьске ознаменуется массовыми новосельями

3 Март 2020 2020-03-03T07:04:44+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов вручил 55 жилищных сертификатов ноябрьским семьям. Торжественное мероприятие прошло 2 марта. В марте финансовую поддержку получат 222 семьи. Это позволит ощутимо сократить очередь окружной программы, в которой на сегодня состоит 376 семей.

В 2019 году в Ноябрьске было выдано 293 сертификата региональной поддержки. Многие получили его гораздо быстрее, чем рассчитывали: ожидание в очереди составило не более двух лет.

Такие темпы выдачи свидетельств стали возможны после увеличения финансирования жилищной программы поддержки молодых семей. Напомним, субсидии молодые семьи могут использовать приобретение или строительство жилья, а также на погашение ипотеки. Информация о самой программе и об условиях участия в ней размещена на официальном сайте департамента имущественных отношений Администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU