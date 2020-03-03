В Новом Уренгое завели уголовное дело на водителя, который проехал по ребенку

3 Март 2020 2020-03-03T06:53:40+03:00

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Проехал по пятилетнему ребенку, протащил его несколько метров под машиной и скрылся с места преступления. Как ранее писала "Комсомольская правда - Ямал", происшествие запечатлели камеры наблюдения во дворе микрорайона Тундровый 27 февраля. Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

На водителя завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения» – от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщают в СУ СКР по ЯНАО, днем 27 февраля 20-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ ехал в жилой зоне микрорайона. Он не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на лежащего на проезжей части 5-летнего мальчика. После этого он скрылся с места ДТП и в последующем самостоятельно не возвратился к нему.

Телесные повреждения, причиненные ребенку в результате дорожно-транспортного происшествия, оцениваются в комплексе как причинившие тяжкий вред здоровью.

В Новом Уренгое на ребенка, валявшегося по снегу, наехал автомобиль.В Новом Уренгое на ребенка, валявшегося по снегу, наехала проезжавшая мимо дома машина.

ИСТОЧНИК KP.RU