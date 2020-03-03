Ямальский фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира

3 Март 2020 2020-03-03T06:40:18+03:00

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Ямальский фотограф Анна Михеева стала победительницей престижного международного конкурса 35AWARDS, который назывался «Взгляд на людей с высоты птичьего полета». Участие в нем приняли больше 1,2 тысяч профессиональных фотографов со всего мира, представив на суд жюри около четырех тысяч работ.

Анна Михеева из Тарко-Сале отправила на конкурс снимок, на котором запечатлен «Массовый забег представителей коренных малочисленных народов Севера на оленьих упряжках». В результате ее работа признана победной. Сама фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира.

С этой победой ее поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхо. Он рассказал о ней на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», добавив, что рад, что ее талант так высоко оценили.

«Фото сделано на фактории Кар-Нат ещё в 2018 году в 35-градусный мороз. Камера отказывалась работать - замёрз затвор, но этот классный кадр сделать удалось. Девушка даже сфотографировала на память свою заледеневшую камеру, которая в итоге принесла ей победу», - рассказал историю снимка глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU