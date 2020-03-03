2020-03-03T06:40:18+03:00
Общество

Ямальский фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира

Снимок-победитель сделан на фактории Кар-Нат в 35-градусный мороз
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальский фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира Фото: 5th.35awards.comЯмальский фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира Фото: 5th.35awards.com
Изменить размер текста:

Ямальский фотограф Анна Михеева стала победительницей престижного международного конкурса 35AWARDS, который назывался «Взгляд на людей с высоты птичьего полета». Участие в нем приняли больше 1,2 тысяч профессиональных фотографов со всего мира, представив на суд жюри около четырех тысяч работ.

Анна Михеева из Тарко-Сале отправила на конкурс снимок, на котором запечатлен «Массовый забег представителей коренных малочисленных народов Севера на оленьих упряжках». В результате ее работа признана победной. Сама фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира.

С этой победой ее поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхо. Он рассказал о ней на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», добавив, что рад, что ее талант так высоко оценили.

«Фото сделано на фактории Кар-Нат ещё в 2018 году в 35-градусный мороз. Камера отказывалась работать - замёрз затвор, но этот классный кадр сделать удалось. Девушка даже сфотографировала на память свою заледеневшую камеру, которая в итоге принесла ей победу», - рассказал историю снимка глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчане напишут на «Знамени Памяти» имена героев
На Ямале открыто движение по двум зимникам
Лучшая кочевая семья Ямала живет в Тазовском районе
После вмешательства прокуратуры оленеводам в ЯНАО выплатили зарплату
На Ямале подсчитали диких животных в качестве охотничьих ресурсов
Ямальцы расширяют сотрудничество в области оленеводства
На ямальца, покусавшего полицейского за руки, завели уголовное дело
Пять ударов ножом: в убийстве подозревают жительницу Салехарда
В Новом Уренгое из-за дорожных работ водителям придется менять маршруты
На Ямале обсудили план противодействия идеологии терроризма
Весна в Ноябрьске ознаменуется массовыми новосельями
Ямальский фотограф вошла в десятку лучших мастеров мира
В Новом Уренгое завели уголовное дело на водителя, который проехал по ребенку
Погода на Ямале 3 марта: ожидается незначительное похолодание
В Салехарде пройдёт форум молодёжи «PROФормат»
В Тазовском стартовала патриотическая акция «Напиши письмо солдату»
Мошенники за выходные лишили новоуренгойцев 370 тысяч рублей
В Салехарде закрыли «Чайхану» на три месяца после визита «Ревизорро»
В Муравленко задержали рецидивиста по подозрению в убийстве прохожего
Для строительства аэропорта Нового Уренгоя выбирают генподрядчика
Половодье в ЯНАО в 2020 году начнется раньше срока
Лабытнангцы предлагают открыть «Бюро добрых сердец»
Новоуренгойца за оскорбление полицейского наказали трудотерапией
Лабытнанги присоединился к акции «Ямальское Знамя памяти»