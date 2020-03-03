Погода на Ямале 3 марта: ожидается незначительное похолодание

3 Март 2020 2020-03-03T05:20:27+03:00

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Во вторник, 3 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, солнце после обеда скроется за тучи, пойдет снег. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов. Днем облачно, снег ожидается поздно вечером. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -10 градусов. Солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Надыме -9 градусов. До обеда будет ясная погода, которая сменится на пасмурную, ближе к вечеру начнется снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском -5 градусов, пасмурно, в середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, переменная облачность, кратковременный снег - вечером. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко - 5 градусов, пасмурно, днем - снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов. Ясная погода – до обеда, далее – пасмурно, пойдет снег. Южный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU