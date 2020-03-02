В Салехарде пройдёт форум молодёжи «PROФормат»

2 Март 2020 2020-03-02T15:59:46+03:00

Участники поговорят о задачах Года памяти и славы

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В Салехарде на базе Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского пройдёт форум молодёжи «PROФормат». Порядка 250 молодых салехардцев – учащиеся образовательных организаций, студенты ЯПАТ и ЯМК 19-20 марта соберутся на шести тематических площадках.

На одной из них под названием «PROПОБЕДУ75» участники поговорят о задачах Года памяти и славы, о поисковом движении, о реализации акции «75 добрых дел» волонтёрами Победы.

На площадке «PROART» ребят ждут тренинги по сценической речи и актёрскому мастерству. Площадка «PROСЕТЬ» будет посвящена полезным и познавательным мастер-классам в IT-сфере. Молодые люди будут работать над созданием веб-приложения для увеличения числа посетителей достопримечательностей Салехарда.

Участников площадки «PROГОРОД425» ждёт информация о брендировании территории, мастер-класс «ЧУМовой английский». Здесь будет дан старт акции «425 поводов посетить город Салехард», посвящённой 425-летию города.

Запланирована также презентация работ и подведение итогов городского конкурса на лучший арт-макет зоны отдыха «Озеро Лебяжье» в рамках очередного этапа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Победителя, предложившего наиболее интересный проект зоны отдыха, ждёт ценный приз.

На площадке «PROЗОЖ» запланирован запуск флэшмоба #ЗаЗОЖ к 425-летию города. Всех секретов организаторы форума пока не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU