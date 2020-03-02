В Тазовском стартовала патриотическая акция «Напиши письмо солдату»
В Тазовском проходит патриотическая акция «Напиши письмо солдату», посвященная 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый желающий в преддверии юбилейной даты может принять в ней участие. Для этого необходимо написать рукописное письмо на тетрадном листе или нарисовать открытку с поздравлениями. Письма оформляются в виде солдатских треугольников, формат открытки – А3.
Собранные письма и открытки с поздравлениями и словами поддержки разлетятся по воинским частям всей страны и порадуют военнослужащих, стоящих на страже мира и спокойствия Родины.
Как отметили в администрации Тазовского района, главная задача акции – привлечение общественности и молодежи района к изучению истории России и героических подвигов в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU