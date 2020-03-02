Мошенники за выходные лишили новоуренгойцев 370 тысяч рублей
В Новом Уренгое возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Аферисты за выходные выманили у горожан 370 тысяч рублей.
1 марта в дежурную часть обратились двое граждан. 56-летнему мужчине позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег мошенник предложил снять все средства с банковской карты и перевести на другой номер.
В результате доверчивый новоуренгоец снял в банкомате 145 тыс. рублей и пополнил баланс неизвестного ему абонентского номера. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь.
В этот же день 48-летний мужчина в сети Интернет нашел объявление о продаже снегохода и перевел злоумышленнику всю стоимость товара в размере 228 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Наказание за такое преступление может стать лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция настоятельно рекомендует не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, не переводить денежные средства неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU