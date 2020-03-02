В Салехарде закрыли «Чайхану» на три месяца после визита «Ревизорро»

2 Март 2020 2020-03-02T14:29:51+03:00

В Салехарде на три месяца закрыли «Чайхану» после визита «Ревизорро» Фото: Скрин с видео

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Управление Роспотребнадзора по ЯНАО провело проверку в кафе «Чайхана», расположенном в Салехарде улице Пушкина. Как сообщили в ведомстве, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

За выявленные нарушения составлен протокол о временном запрете деятельности кафе «Чайхана», материалы направлены в суд. 27 февраля его закрыли на 90 суток.

Напомним, ранее в этом кафе побывала съемочная группа проекта «Ревизорро». Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», ведущая программы телеканала «Пятница» Ксения Милас, испытала настоящий шок, заглянув на кухню кафе. Девушка утверждала, что никогда подобной антисанитарии в жизни не встречала.

Вся кухонная утварь, стены, столы, мебель, холодильники, плита, пол, мойка – все было покрыто плотным слоем грязи и жира. Продукты вперемешку лежали в посудинах не пригодных для пищи, не было ни одной маркировки, под столами рассыпан крысиный яд.

ИСТОЧНИК KP.RU