2 Март 2020 2020-03-02T14:19:49+03:00

В Муравленко задержали рецидивиста по подозрению в убийстве прохожего Фото: pixabay.com

Агрессор схватил свой нож и дважды вонзил его в грудь незнакомого мужчины

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В Муравленко по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве прохожего. Тело 35-летнего мужчины с признаками криминальной смерти было обнаружено ранним утром 29 февраля 2020 года около подъезда дома по улице Ленина.

По подозрению был задержан 31-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Установлено, что мужчины ранее не были знакомы. Конфликт возник при их случайной встрече на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Агрессор схватил свой нож и дважды вонзил его в грудь прохожему. После этого он скрылся. Выяснилось, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор доказательств вины обвиняемого. Региональная прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении мужчины и его задержания.

В суд направлено ходатайство следствия о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU