Для строительства аэропорта Нового Уренгоя выбирают генподрядчика

2 Март 2020 2020-03-02T14:04:08+03:00

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Управляющая компания «Аэропорты Регионов» начала процедуру выбора генерального подрядчика для строительства объектов аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Участниками закупки могут стать крупные российские и иностранные строительные компании.

Главное требование – наличие аналогичного опыта строительства в качестве генподрядчика объектов недвижимости общей стоимостью не менее 3 млрд рублей и суммарной площадью не менее 20 000 кв. м, включая один объект не менее 15 000 кв. м. При этом учитываются только завершённые строительные объекты в период с 2017 по 2019 годы.

Напомним, проект масштабной реконструкции аэродрома и строительства нового пассажирского терминала холдинг «Аэропорты Регионов» ведёт с сентября 2018 года.

Новый пассажирский терминал крупнейшего аэропорта Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащён тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год.

План развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство двух парковок вместимостью не менее 150 машино-мест каждая, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU