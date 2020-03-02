Половодье в ЯНАО в 2020 году начнется раньше срока
Половодье на Ямале в 2020 году ожидается уже в мае, это значительно раньше срока. Вскрытие рек ото льда тоже торопится. Его ждут на 10-20 дней раньше нормы. Как сообщает администрация Ямальского района, населенные пункты муниципалитета не входят в зону возможных подтоплений, однако и здесь организован постоянный контроль развития паводковой ситуации.
Отвечающие за вывоз снега службы будут работать в усиленном режиме. Особенно это касается поселка Сюнай-Сале, где в этом году ситуация с очисткой улиц от снега стоит остро.
- Чтобы новые ливневки, которые провели летом, вовремя заработали, в село направят дополнительные силы для их пропарки, - пообещали в администрации района.
Кроме этого, на заседании комиссии обсудили подготовку к пожароопасному периоду. Для слаженной работы и отслеживания ситуации в районе создадут специальную рабочую группу.
ИСТОЧНИК KP.RU