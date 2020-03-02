Половодье в ЯНАО в 2020 году начнется раньше срока

2 Март 2020 2020-03-02T15:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Половодье на Ямале в 2020 году ожидается уже в мае, это значительно раньше срока. Вскрытие рек ото льда тоже торопится. Его ждут на 10-20 дней раньше нормы. Как сообщает администрация Ямальского района, населенные пункты муниципалитета не входят в зону возможных подтоплений, однако и здесь организован постоянный контроль развития паводковой ситуации.

Отвечающие за вывоз снега службы будут работать в усиленном режиме. Особенно это касается поселка Сюнай-Сале, где в этом году ситуация с очисткой улиц от снега стоит остро.

- Чтобы новые ливневки, которые провели летом, вовремя заработали, в село направят дополнительные силы для их пропарки, - пообещали в администрации района.

Кроме этого, на заседании комиссии обсудили подготовку к пожароопасному периоду. Для слаженной работы и отслеживания ситуации в районе создадут специальную рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU