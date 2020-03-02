Лабытнангцы предлагают открыть «Бюро добрых сердец»

2 Март 2020 2020-03-02T13:10:18+03:00

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В Лабытнанги подвели итоги работы «Школы социального предпринимательства». Результатом стала защита социально значимых бизнес-проектов «выпускниками» - представителями бизнес-сообщества Лабытнанги и Салехарда. Участники мероприятия презентовали десять проектов разнообразной тематики.

Среди идей – организация службы сиделок «Бюро добрых сердец» и клининговой службы «Чистюля», открытие детского центра развития «ЧудоЧадо» в Салехарде и школы программирования и цифрового творчества для юных лабытнангцев, создание службы по ремонту технических приспособлений для маломобильных граждан и ретро-кафе «In the USSR».

Глава города Марина Тресков поблагодарила предпринимателей за то, что понятие социальной ответственности им по-настоящему близко. Они ещё раз смогли доказать, что желают овладевать новыми знаниями и умеют действовать.

- Пускай ваши интересные идеи и добрые начинания непременно увенчаются успехом!, - сказала градоначальница.

Напомним, в феврале город стал площадкой для проведения «Школы социального предпринимательства», организованной при содействии Фонда Агентства инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU