Лабытнангцы предлагают открыть «Бюро добрых сердец»
В Лабытнанги подвели итоги работы «Школы социального предпринимательства». Результатом стала защита социально значимых бизнес-проектов «выпускниками» - представителями бизнес-сообщества Лабытнанги и Салехарда. Участники мероприятия презентовали десять проектов разнообразной тематики.
Среди идей – организация службы сиделок «Бюро добрых сердец» и клининговой службы «Чистюля», открытие детского центра развития «ЧудоЧадо» в Салехарде и школы программирования и цифрового творчества для юных лабытнангцев, создание службы по ремонту технических приспособлений для маломобильных граждан и ретро-кафе «In the USSR».
Глава города Марина Тресков поблагодарила предпринимателей за то, что понятие социальной ответственности им по-настоящему близко. Они ещё раз смогли доказать, что желают овладевать новыми знаниями и умеют действовать.
- Пускай ваши интересные идеи и добрые начинания непременно увенчаются успехом!, - сказала градоначальница.
Напомним, в феврале город стал площадкой для проведения «Школы социального предпринимательства», организованной при содействии Фонда Агентства инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО «Мой бизнес».
ИСТОЧНИК KP.RU