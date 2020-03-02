2020-03-02T12:56:32+03:00
Происшествия

Новоуренгойца за оскорбление полицейского наказали трудотерапией

Пьяный рецидивист обматерил правоохранителя в подъезде жилого дома
Анна Полякова
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Новоуренгойца за оскорбление полицейского наказали трудотерапиейНовоуренгойца за оскорбление полицейского наказали трудотерапиейФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 13 ноября 2019 года, когда ранее судимый 33-летний ямалец в состоянии алкогольного опьянения обматерил стража порядка в подъезде жилого дома. Грубиян не стеснялся в выражениях в присутствии посторонних лиц.

Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Его судили по статье «Оскорбление представителя власти».

18 февраля 2020 года суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что наказанием за оскорбление может стать штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательные работе на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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