Новоуренгойца за оскорбление полицейского наказали трудотерапией
Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел 13 ноября 2019 года, когда ранее судимый 33-летний ямалец в состоянии алкогольного опьянения обматерил стража порядка в подъезде жилого дома. Грубиян не стеснялся в выражениях в присутствии посторонних лиц.
Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Его судили по статье «Оскорбление представителя власти».
18 февраля 2020 года суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция напоминает, что наказанием за оскорбление может стать штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательные работе на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU