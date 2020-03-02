Лабытнанги присоединился к акции «Ямальское Знамя памяти»

2 Март 2020 2020-03-02T12:38:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Лабытнанги присоединился к патриотической акции «Ямальское Знамя памяти», которая в год 75-летнего юбилея Великой Победы заставляет биться в унисон сердца всех россиян. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Она напомнила, что ровно за 75 дней до Дня Победы Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил старт акции в Салехарде. Теперь символическая эстафета памяти передана жителям Лабытнанги.

На прибывшем в город фрагменте памятного стяга каждый желающий сможет вписать имена своих родных и близких, которые сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны. Фрагменты, соединенные в единое полотно, пронесут 9 мая, в Салехарде, на Параде Победы.

«Сегодня первым на Знамени памяти расписался единственный в нашем городе участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ямала и Лабытнанги, человек-легенда - Иван Александрович Путилин», - отметила градоначальница, пригласив всех присоединиться к акции. Она подчеркнула, что тогда светлая память о той жестокой войне, в которой наш народ одержал Великую Победу, будет жить вечно.

ИСТОЧНИК KP.RU