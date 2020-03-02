Ямальская прокуратура определила приоритеты работы на 2020 год

2 Март 2020 2020-03-02T12:20:10+03:00

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Более 27 тысяч нарушений федерального законодательства было выявлено органами ямальской прокуратуры в 2019 году. По актам прокурорского реагирования привлечено к дисциплинарной и административной ответственности около шести тысяч человек, возбуждено 117 уголовных дел. Такие данные прозвучали на расширенном заседании коллегии прокуратуры ЯНАО по итогам работы за 2019 год под председательством прокурора округа Анатолия Васильева.

В работе коллегии приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, поблагодарив сотрудников прокуратуры за работу по обеспечению законности на территории региона.

После вмешательства прокуратуры организации сферы ЖКХ погасили 194 млн рублей задолженности за топливно-энергетические ресурсы, вернули жителям округа более 2,1 млн рублей, взысканных за фактически не оказанные услуги.

Погашена задолженность по зарплате на сумму 642 млн рублей. Возбуждено 12 уголовных дел за задержку оплаты труда.

За 2019 год прокуратура пресекла более четырёх тысяч нарушений в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей-инвалидов. Для защиты детей от вредной информации налажен мониторинг сети интернет.

Работники прокуратуры поддержали гособвинение более чем по 3,2 тысяч уголовных дел, с их участием рассмотрено свыше четырёх тысяч гражданских и административных дел.

По итогам обсуждения определены приоритеты работы прокуратуры на 2020 год. Среди них – надзор за реализацией в округе нацпроектов, обеспечение законности в период проведения избирательных кампаний, соблюдение прав ветеранов Великой Отечественной Войны и проверки исполнения законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU